in den USA bahnt sich ein Gigantenduell historischen Ausmaßes an. Die Milliarden-Konzerne des US-Einzelhandels Amazon und Walmart prallen auf einander und ringen um die Vorherrschaft im Einzelhandel, sowohl online wie auch stationär. Tatsächlich sind sich beide Unternehmen in einer Art Hassliebe "zugetan". Man bewundert und kopiert sich gegenseitig. Jede Seite hat etwas, was die andere Seite unbedingt haben will.

So ist Walmart der König des stationären Einzelhandels und erzielt einen jährlichen Umsatz von über einer halben Billionen US-Dollar. Kein Unternehmen der Welt schafft mehr Umsatz. Amazon wiederum beherrscht fast nach Belieben die Online-Welt. Allein in den USA holt sich man fast jeden zweiten US-Dollar der im Online-Shopping ausgegeben wird.

Diese strikte Trennung ist nun Geschichte. 2017 schluckte Amazon die Supermarktkette Whole Foods in den USA und verfügte plötzlich über 400 Filialen in den USA. Mehr noch: Gleichzeitig entwickelte man das Konzept der "Go Stores". Diese Lebensmittelgeschäfte sind vollständig digitalisiert und barrierefrei. Hier gibt es keine Schlangen mehr an den Kassen, weil der Einkauf der Kunden automatisch und digital erfasst und abgerechnet wird. Bis 2021 möchte Amazon 3.000 solcher digitaler Ladengeschäfte in den USA eröffnen. Damit dringt das Internet-Unternehmen in das angestammte Revier des Platzhirsches Walmart ein.

Walmart schlägt mächtig zurück und eröffnet eigenen Online-Shop

Der Riese Walmart wankte, aber fiel nicht, sondern ging postwendend ...

