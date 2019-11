Die US-amerikanische CME Group Inc. (ISIN: US12572Q1058, NASDAQ: CME) wird eine Quartalsdividende von 75 US-Cents je Aktie ausschütten, wie der Konzern am Mittwoch berichtete. Die Auszahlung erfolgt am 27. Dezember 2019 (Record day: 10. Dezember 2019). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 3,00 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 198,59 US-Dollar (Stand: 6. November 2019) ergibt ...

