Der japanische VW-Rivale Toyota hat in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres einen Rekordgewinn eingefahren. Wie der japanische Branchenprimus am Donnerstag (7. November 2019) bekanntgab, erhöhte sich der Nettogewinn im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum um 2,6 % auf 1,27 Bill Yen (10,5 Mrd Euro). Der Umsatz der Gruppe, zu der der Kleinwagenspezialist Daihatsu und der Nutzfahrzeughersteller Hino Motors gehören, erhöhte sich in den sechs Monaten um 4,2 % auf 15,29 Bill Yen - auch ...

