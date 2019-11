Alle drei großen US-Indizes erklimmen zur Börseneröffnung neue Rekordmarken. Konjunkturabhängige Werte sind vor allem gefragt.

Die Aussicht auf eine Entschärfung des Zollstreits mit China beschert der Wall Street Kursrekorde. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 notierten zur Eröffnung bei 27.698 Punkten, 8474 Zählern und 3095 Stellen und damit jeweils so hoch wie noch nie.

In Kauflaune versetzte Investoren die Mitteilung der chinesischen Regierung, sie habe sich mit den USA auf eine schrittweise Aufhebung der gegenseitigen Strafzölle geeinigt. Außerdem meldete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, China erwäge die Aufhebung der Beschränkungen für den Import von US-Geflügel. "Das schürt Optimismus, dass das geplante Handelsabkommen bald in trockenen Tüchern ist", sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer des Vermögensberaters New Vines.

Vor diesem Hintergrund griffen Investoren vor allem bei konjunkturabhängigen Werten zu. 3M und Caterpillar stiegen zur Eröffnung jeweils um mehr als einen ...

