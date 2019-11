Als in der Vorwoche bei der Aurubis-Aktie eine schnelle Gegenwehr von Nöten war, zögerten die Käufer nicht lange. Sie griffen beherzt zu und ließen den Wert umgehend in eine steile Rallye übergehen. Diese hält immer noch an, sodass der Kurs am Donnerstagmorgen in der Spitze bis auf 48,54 Euro vordringen konnte. Von ihrer 50-Wochenlinie hat sich die Aurubis-Aktie damit sehr schön abgesetzt. Nun sind die runde 50,00-Euro-Marke und die knapp darüber liegenden Widerstände aus dem frühen April bei 50,52 ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...