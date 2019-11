Ein leicht unter den Schätzugen der Analysten liegender Ausblick hat bei der Aktie der Match Group an der Börse Frankfurt gestern zu Abschlägen von fast 20 Prozent geführt. Die wikifolio-Trader haben diese Chance genützt. Quelle: wikifolio.com, Match Group Die ">Match Group , Muttergesellschaft des Dating-Portals Tinder, hat für das laufende Quartal Erlöse von 545 bis 555 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Analysten waren bislang im Schnitt von gut 559 Millionen Dollar ausgegangen. Knapp daneben ist an der Börse nunmal auch vorbei. Entsprechend wurde die Aktie unmittelbar nach unten durchgereicht. ...

