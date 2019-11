Überraschend hat Finanzminister Olaf Scholz ein Konzept für eine erweiterte Bankenunion vorgelegt. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Paukenschlag zur Wochenmitte: In einem Gastbeitrag für die Financial Times zeigte sich Finanzminister Olaf Scholz offen für eine Form der europäischen Einlagensicherung. Das überrascht, denn bislang war die Bundesregierung dagegen. Und auch sonst stößt der Vorschlag nicht nur auf Gegenliebe. Abgestimmt war der Vorstoß offenbar ebenfalls nicht. Trotzdem legte Scholz am Donnerstag nach: "Wir wissen, dass wir mehr Wachstum hätten, mehr Arbeitsplätze, wenn Europa so wie die Vereinigten Staaten von Amerika einen einheitlichen Bankenmarkt hätte", sagte er vor dem Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel - schob jedoch nach: "Das ist aber sehr voraussetzungsreich."

Was steckt wirklich hinter der Diskussion um die Bankenunion? Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Warum präsentiert Bundesfinanzminister Olaf Scholz ausgerechnet jetzt seinen Vorstoß zu einer gemeinsamen europäischen Einlagensicherung?Der Zeitpunkt ist gut gewählt. Einen Tag vor dem ersten Treffen der Finanzminister der Eurozone, an dem die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) Christine Lagarde teilnimmt, ging Scholz mit seinem Vorschlag an die Öffentlichkeit. Scholz sendet ein klares Signal an Lagarde, dass er kein Blockierer sein möchte. Lagardes Vorgänger, Mario Draghi, hatte die Deutschen ermahnt, nicht immer nur Nein zu sagen zur Vollendung der Bankenunion. In der EU-Kommission hatten die Verantwortlichen schon länger gehofft, dass sich Deutschland bei diesem Thema bewegen würde. Die künftige EU-Kommissarin Ursula von der Leyen hatte eine gemeinsame Einlagensicherung vor ihrer Wahl im Europäischen Parlament versprochen. Am meisten scheint Scholz mit seiner Initiative allerdings das heimische Publikum im Blick zu haben. Er hofft, seine Chancen auf den SPD-Parteivorsitz zu stärken, indem er sich als guter Europäer gibt. Dass er meint, sich über das sensible Thema Bankenregulierung profilieren zu können, ist allerdings eine erstaunliche Einschätzung.

Wie stark unterscheidet sich die Position von Scholz von der seines Vorgängers Wolfgang Schäuble?Scholz ändert das Timing. Schäuble hatte sich strikt gegen Verhandlungen gewandt, solange nicht alle EU-Staaten die Risiken im Bankensektor abgebaut hatten. Das hat zu einer jahrelangen Blockade geführt. Scholz ist nun bereit zu verhandeln. Auf europäischer Ebene ist das taktisch geschickt. Der deutsche Finanzminister zwingt Länder wie Italien damit, konkrete Pläne vorzulegen, wie sie ihren Bankensektor sanieren wollen. In Teilen der deutschen Bevölkerung dürfte der Vorstoß dagegen vor allem Ängste wecken.

Sollen deutsche Sparer künftig für Schieflagen von Banken in Südeuropa haften?Nein. Mit Verweis auf diese Sorge hat Deutschland alle bisherigen Bestrebungen für eine gemeinsame Einlagensicherung abgeschmettert. Scholz schlägt deshalb einen europäischen ...

