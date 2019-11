Der R-78HE5.0-0.3 ist ein Schaltregler in Industriequalität in einem klassischen SIP3-Gehäuse mit 3 Pins für Eingangsspannungen bis zu 72 VDC (100 VDC Überspannung), um einen geregelten und kurzschlussfesten Ausgang mit 5 V/300 mA bereitzustellen. Der Wandler arbeitet in einem Umgebungstemperaturbereich von -40 bis +105 °C ohne Belastungs-Derating und liefert eine eng geregelte (+/- 1 Prozent) ...

