Flugstreiks wie gerade bei Lufthansa quälen vor allem Geschäftseisende. Aber sie bescheren Privatjetbetreibern regelmäßig Rekordbuchungen. Das kann die angeschlagene Branche gut brauchen.

Für Frank Haun endete der vergangene Mittwoch an einer unerwarteten Stelle. Eigentlich wollte der Chef des Münchner Panzerbauers Krauss-Maffei Wegmann nach einem späten Geschäfts-Termin in der Frankfurter Innenstadt am nächsten Morgen zurück in die bayerische Metropole mit Lufthansa fliegen. Doch wegen des aktuellen Streiks der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO hatte die Fluglinie seine Verbindung am Nachmittag abgesagt. Um dennoch am nächsten Vormittag seine Termine an der Isar wahrnehmen zu können, holte der hochgewachsene Rüstungsmanager kurzerhand seinen Dienstwagen nebst Fahrer an den Main. Dann ließ er sich im Audi A8 am späten Abend die rund 400 Kilometer nach Hause bringen. "Das ist zwar anstrengend, aber ich kann wenigstens unterwegs mal rauchen", feixt der gebürtige Hesse.

Mit seiner Nachtfahrt hat Haun noch Glück. Denn mehrere zehntausend andere Geschäftsreisende verpassen dieser Tage wegen der Streiks ihre Termine, weil sie deutlich später oder gar nicht ans Ziel kamen. "Es ist wirklich eine hohe Belastung", sagt Christoph Carnier, Chef der VDR genannten Vereinigung der Reisemanager in den deutschen Unternehmen. Um angesichts der abflachenden Konjunktur Geld zu sparen, organisieren Deutschlands Geschäftsreisende ihre Business Trips ohnehin schon etwas enger und packen ihre Terminpläne voller als früher. Darum geraten sie bei jeder Flugabsage schnell an ihre Grenzen.

Für eine andere Gruppe von Managern haben die wiederholten Streiks bei Lufthansa oder im September bei British Airways jedoch ihr Gutes. Sie bescheren den Vermittlern und den Inhabern von Privatjets reichlich zusätzliche Geschäfte. "Seit den frühen Morgenstunden haben wir vermehrt Anfragen im Privatjetbereich erhalten", sagt Caroline Werf aus der Geschäftsführung des weltweit tätigen Flugzeugvermittlers Air Charter Service. Gerade Topmanager, Anwälte oder Investmentbanker, so Werf, "sind davon abhängig, es pünktlich ...

