Die österreichische AMS versucht ein weiteres Mal, Osram zu übernehmen. Doch das dürfte teurer werden: Ein Londoner Hedgefonds hat sich mit Osram-Aktien eingedeckt und könnte sich deren Verkauf vergolden lassen.

Die Finanzmarktaufsicht Bafin erlaubt dem österreichischen Chip- und Sensorhersteller AMS, einen zweiten Übernahmeversuch des Münchner Lichttechnikkonzerns Osram zu starten. Das erklärte AMS Medienberichten zufolge am Donnerstag. Damit beginnt ein weiteres Mal eine vierwöchige Periode, in der Osram-Aktionäre ihre Aktien an AMS verkaufen können.

Eigentlich hätte AMS vor einem zweiten Versuch ein Jahr warten müssen. Denn erst vor wenigen Wochen scheiterten die Österreicher mit ihrem Versuch, den drei mal größeren Osram-Konzern für 4,6 Milliarden Euro zu übernehmen. Bis zuletzt blieb unter anderem die Frage unbeantwortet, wie AMS mit seinen 8500 Angestellten 24.000 Osram-Mitarbeiter unterbringen möchte. Gewerkschaftsvertreter zeigten sich besorgt. Auch Gespräche über einen Unternehmenszusammenschluss verliefen erfolglos.

Doch nun entschied die Bafin, dass sie grünes Licht gibt für einen zweiten Übernahmeversuch durch die frisch gegründete Tochtergesellschaft AMS Offer GmbH. Diese Herangehensweise gilt zwar als rechtlich unbedenklich, ist aber umstritten. Die Entscheidung der Bafin allein ist für AMS daher ein Erfolg.

