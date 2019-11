Ursula von der Leyen will, dass Europa auch zukünftig eine Rolle in der Digital-Ära spielt. Doch dafür werde Europa hart arbeiten müssen, so die Politikerin.

Die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will erreichen, dass Europa stärker die digitale Zukunft mitprägt. "Es ist unsere Pflicht, an einem besseren System zu arbeiten, das auf unseren Werten von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit basiert", sagte von der Leyen am Donnerstag in Berlin.

Zugleich räumte sie ein, Europa werde hart arbeiten müssen, um eine größere Rolle in der Digital-Ära zu spielen. Dafür müsse man die digitale Kompetenz der Bürger steigern "und die nötigen Regeln für Unternehmen schaffen, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten sichern". Als Beispiele für bisherige Schritte nannte sie unter anderem die europäische Datenschutz-Grundverordnung DSGVO und die Urheberrechtsreform.

