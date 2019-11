Wer im Job genug trinkt, ist nicht so gerädert und leistet mehr. Aber wie kriegt man die Mitarbeiter dazu, sich selber etwas Gutes zu tun? Das geht ab 2 Euro pro Jahr und Kopf. Hier ein paar Ideen.

Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.

"Meine Güte, ich hab schon wieder den ganzen Tag vor lauter Stress nichts getrunken." Das klingt engagiert, aber zu wenig Flüssigkeit im Körper-Depot bremst uns aus. Wenn Sie und Ihr Team erst dann trinken, wenn sich unbändiger Durst meldet, trinken Sie alle zu spät.

Richtig trinken: Wer das in seiner Firma etabliert, hat leistungsfähigere, zufriedenere und gesündere Kollegen und Mitarbeiter. Aber wie geht das?

Es gab ja mal so eine Zeit vor rund zehn Jahren, da wurde trinken, trinken, trinken hochgejazzt, man konnte regelrecht den Eindruck kriegen: Wer am Tag 100 Liter trinkt, wird garantiert 100 Jahre alt.

Dabei muss es gar nicht so viel sein. Aber es muss zum richtigen Zeitpunkt sein. Und das richtige Getränk.

1. Wann trinkt das Team am besten wieviel?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt an Tagen ohne große Hitze: Trinken Sie rund 1,5 Liter am Tag (plus einem halben bis einem Liter Wasser pro Stunde Sport).

Früher dachte ich, ich fülle mir erstmal schön nach dem Aufstehen zwei, drei große Gläser Wasser rein, dann habe ich zwar erstmal einen Gluckerbauch, aber dafür schon einen knappen Liter vorm Zähneputzen weg. Dann muss ich am Schreibtisch nichts groß trinken, komme mit ein, zwei Tassen Kaffee über den Bürotag und trinke abends noch einen Liter. Kontingent übererfüllt. Check! Das war dämlich. Das rauscht dann durch und ein paar Stunden später laufen die Organe trotzdem trocken.

An einem halben Tag verlieren wir allein über den Atem, als Schweiß und Urin etwa einen Liter Wasser, selbst wenn wir am Schreibtisch arbeiten und in Konferenzen rumhängen. Experten sagen ganz klar: Wer im Büro nicht genug trinkt, der schwächt seine geistige Leistungsfähigkeit. Eine Studie an der Universität Erlangen hat ergeben, dass Studenten, die während der Vorlesung trinken durften, mehr behielten und aufmerksamer und konzentrierter waren.Die perfekte Farbe von Urin ist übrigens die eines leichten sommerlichen Weißweins. Sieht es auf dem Firmen-Klo eher aus wie eine bernsteinfarbene Trockenbeerenauslese, dann dorren Sie gerade aus. Und wenn es Ihnen so geht, dann rechnen Sie das mal auf die Belegschaft hoch. Da sitzen womöglich dutzende Hirne auf dem Trockenen und können keinen klaren Gedanken mehr fassen.

Also machen Sie die Belegschaft zu Trinkern. Im guten Sinne. Mit kleinen, regelmäßigen Trinkmomenten während des ganzen Arbeitstags. Nicht nur in der Kantine. Sondern auch am Schreibtisch. Aber womit?

2. Welche Getränke soll ich dem Team anbieten?

Bis heute stehen in vielen Firmen noch Getränkeautomaten mit den reinsten ...

