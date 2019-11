Nach dem Kaufrausch der vergangenen Tagen dürften sich Aktieninvestoren zum Wochenschluss eine Pause gönnen. Vorbörslich liegt der Dax leicht im Minus.

Der Dax eilte zuletzt von Rekord zu Rekord. Am Freitag allerdings könnte den Märkten ein ruhigerer Handelstag bevorstehen. Zumindest stehen wenige Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten auf dem Kalender, die für Impulse sorgen. Am Donnerstag hatten noch zahlreiche Quartalsberichte den deutschen Leitindex auf bis zu 13.300 Punkte getrieben - erneut ein Jahreshoch.

Am Ende ging der Dax mit einem Plus von 0,8 Prozent mit 13.289 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich tendiert das Börsenbarometer leicht im Minus bei 13.230Punkten. Rückenwind kommt aus Übersee: In den USA und in Asien griffen Aktienanleger beherzt zu, alle wichtigen Indizes legten zu.

Eine mögliche Erklärung für die aktuelle Rally: Die Kluft zwischen der Stimmung von privaten und institutionellen Investoren hat sich dramatisch vergrößert, zeigt die Auswertung einer Anlegerumfrage der Börse Frankfurt.

Die Stimmung der Finanzprofis ist massiv schlechter als die der Privatanleger, erläutert Studienautor und Finanzmarktanalyst Joachim Goldberg. Daraus schließt der Verhaltensökonom, dass die institutionellen Investoren deutlich unterinvestiert sind.

Viele Profis haben also das Aufwärtspotenzial im Dax falsch eingeschätzt und sind angesichts der laufenden Rally jetzt in Zugzwang. Sie werden aber vermutlich noch abwarten, bis der Leitindex wieder bis unter die Marke von 13.000 gefallen ist, bevor sie ihre Aktiendepots erneut auffüllen. Eine solche Situation spricht tendenziell dafür, dass die Kurse eher noch weiter steigen werden.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Aussicht auf eine Entschärfung des Zollstreits mit China hat der Wall Street am Donnerstag Kursrekorde beschert. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,7 Prozent höher auf 27.677 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,3 Prozent auf 3085 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 8434 Punkte. Dow und S&P beendeten den Handelstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...