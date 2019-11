ITM Power stellt die Weichen für eine wachstumsstarke Zukunft. Mit der neuen Produktionsstätte in Sheffield und dem Industriegase-Hersteller Linde als Partner an der Seite ist der Startschuss gefallen. Doch warum entscheidet sich der DAX-Konzern für ITM Power? Was ist das Besondere an dem britischen Unternehmen?Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst bei First Berlin, rät zum Kauf der ITM-Power-Aktie mit einem Kursziel von 0,60 Britische Pence. DER AKTIONÄR hat beim Experten nachgefragt, wie der Elektrolyse-Spezialist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...