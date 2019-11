Die Deutsche Telekom profitiert auch im dritten Quartal von guten Geschäften in den USA. Auch das Jahresziel wird leicht angehoben. Trotzdem kappt die Telekom die Dividende und zollt so den Kosten aus der 5G Versteigerung Tribut. Statt 70 Cent soll es nur noch 60 Cent geben. Umsatz und Ergebnis steigen um 5%, angetrieben auch durch Zukäufe. Die Fusion der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint ist offenbar auf einem guten Weg. EUWAX ...

