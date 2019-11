Der Reaktor kommt bei der homogenen Katalyse zum Einsatz, bei der Olefine mit Synthesegas in einer Hydroformylierung (Oxo-Reaktion) zu Aldehyden umgesetzt werden. Der neuentwickelte Membranreaktor ist in der Lage, den klassischerweise in zwei Schritten ausgeführten Prozess in nur einem Schritt durchzuführen. Bisher wurde erst die chemische Reaktion durchgeführt und anschließend das Produkt vom Katalysator abgetrennt.

45 Prozent weniger Treibhausgase

Die Vereinfachung des Verfahrens auf nur einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...