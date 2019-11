Weiter in der Aufwärtsbewegung verblieben die europäischen Börsen auch gestern, eine weitere Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie überwiegend positiv aufgenommene Unternehmensergebnisse verliehen die nötigen Impulse. So konnte der EuroStoxx 50 mit einem Plus von 0,5% den Handel beenden, in Frankreich konnte die Börse 0,4% zulegen, in Deutschland gab es einen etwas stärkeren Anstieg von 0,8%, nur in London fiel der Zuwachs mit 0,1% etwas schwächer aus. Hier sorgte die britische Notenbank für Bewegung, die zwar den Zinssatz unverändert liess, aber die Tür für eine zukünftige Zinssenkung weit öffnete. Bei den Einzelwerten zählte Amadeus IT, ein Anbieter von Buchungssystemen, zu den ...

