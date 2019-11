Mit einem kraftvollen Kurssprung sind die deutschen Blue Chips gestern gleich über zwei wichtige Widerstände ausgebrochen. Nachdem am Mittwoch schon die erste der beiden Eindämmungslinien bei 13.170/13.204 überwunden werden konnte, war gestern Nummer zwei an der Reihe. Doch damit nicht genug; im Anschluss schraubten sich die Blue Chips bei 13.301 Punkten auf das zehnte Jahreshoch in der laufenden Rallye. Das bedeutet: Formal sind nun nahezu alle charttechnischen Voraussetzungen für einen Angriff ...

