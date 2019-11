Der Streit über die Grundrente offenbart einen eklatanten Mangel an Reformehrgeiz in der Alterssicherung. Wobei: Ein junger CDU-Mann will den radikalen Wandel.

Keep calm and carry on. Mit Variationen der berühmtesten aller britischen Weltkriegs-Durchhalteparolen hat Kai Whittaker eine ganze Wand geschmückt. Von der düsteren Herkunft ist im Büro des Bundestagsabgeordneten jedoch nichts mehr zu erahnen. Keep calm and press delete steht auf einem der Poster. Und: Keep calm and put the kettle on. Oder auch: Keep calm and call Mutti.

Wobei Letzteres nicht mehr lange gilt. Whittaker, Jahrgang 1985, Sohn eines Engländers und einer Deutschen, steht für eine neue Generation von CDU-Politikern, deren Perspektive und Gestaltungswillen nicht mit der Ära Merkel endet. Er gehört zu den Konservativen, die ihrer Partei endlich wieder mehr Reformlust verordnen wollen. Zu denen, die sich nicht damit begnügen, der SPD die schlimmsten Flausen auszutreiben. Sondern dem Koalitionspartner eigene Konzepte entgegenstellen wollen.

Whittaker fällt damit auf in der Union, das sagt viel über ihren Zustand. In den vergangenen Jahren sind CDU und CSU, zumal in der Rentenpolitik, nicht durch fortschrittliche Ideen aufgefallen. Mit der Mütterrente etwa schaffte die Union genau das, was sie der SPD nun im Streit um die verkorkste Grundrente vorwirft: Sie warf Milliarden zum Fenster hinaus. Ob die Beglückten das Geld nötig ...

