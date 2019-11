FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) haben einen Milliardenauftrag aus Großbritannien erhalten. Über ihr Gemeinschaftsunternehmen Artec sollen die beiden Konzerne laut Mitteilung Radpanzer des Typs Boxer im Wert von rund 2,6 Milliarden Euro liefern. Jeweils die Hälfte des Auftragsvolumens entfalle auf Rheinmetall und KMW. Die Auslieferung der gepanzerten Fahrzeuge werde voraussichtlich Ende 2022 beginnen und 2031 abgeschlossen.

Ein Großteil der Produktionsleistungen werde in Großbritannien zu erbringen sein, so die Rheinmetall AG. Nach einem Serienanlauf in Deutschland sollen rund 90 Prozent der Boxer-Fahrzeuge für die British Army auf der britischen Insel hergestellt werden. Hauptproduktionsstätten sollen das britische Werk der Rheinmetall BAE Systems Land und das KMW-Tochterunternehmen WFEL sein. Die Gesamtzahl der Boxer, die das Joint Venture Artec bislang ausgeliefert bzw. unter Vertrag habe, steige mit der Order auf über 1.400 Fahrzeuge.

Großbritannien kehrt laut Rheinmetall mit dem Auftrag "nach langer Unterbrechung wieder in ein europäisches Rüstungsprogramm" zurück. Der Boxer sei auf bestem Wege, zu einem Standardfahrzeug innerhalb der Nato zu werden.

November 08, 2019

