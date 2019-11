"Die meisten Elektronikfertiger assoziieren Plasma mit Vakuumkammerplasma, das sehr stark in Front-End- und Back-End-Anwendungen eingebettet ist", sagt Nico Coenen, Business Development Manager Electronics Market von Plasmatreat. In der Baugruppenfertigung, wo spezielle Oberflächeneigenschaften für die Weiterverarbeitung entscheidend sind, beispielweise in der Leiterplattenfertigung, beim Conformal Coating oder der Display- und Bauteilproduktion, kann jedoch ein weiteres Plasma-Verfahren eingesetzt werden: Openair-Plasma. "Das Openair-Plasma-Verfahren, auch Atmosphärendruck-Plasmatechnologie genannt, ermöglicht effiziente, ökonomische Prozesse für die Groß- und Kleinserie", erklärt Coenen.

Oxidschichten entfernen

Insbesondere die immer höheren Packungsdichten auf Leiterplatten und die damit einhergehende zunehmende Miniaturisierung erfordern ein Umdenken in der Oberflächenbehandlung. "Die Anforderungen an Elektronik werden weiter zunehmen. Gerade bei der Miniaturisierung muss das Risiko von Kurzschlüssen minimiert werden, wodurch die Oberflächenreinigung im Fokus steht", ergänzt Coenen. Bei dem hier eingesetzten Verfahren handelt es sich um eine Mikroreinigung von Kontaktflächen, wie z.B. des Bondpads vor dem Drahtbonden oder das Reinigen von Glasoberflächen in der Displaybaugruppe, da hier schon geringste organische Verunreinigungen die Qualität von Aluminium zu Kupferbindungen beeinträchtigen. Die Entfernung von Oxidschichten auf Kupferleiterrahmen ist daher eine weitere typische Anwendung in Bereich der Oberflächenreinigung.

Um das Risiko von Kurzschlüssen auszuschließen, verbunden mit der Zerstörung von Layout und Bauteilen, hat Plasmatreat eine Openair-Plasma-Düse entwickelt, die mit einem sehr niedrigen Null-Volt-Spannungseintrag arbeitet und so Bauteile ...

