Die CA Immo ist komplett bei der Immofinanz draußen und hat ihre 4.483453 Aktien (4,0 Prozent des Aktienkapitals) bei Institutionellen platziert. Das Investment generierte einen Return on Investment von rund 19 Mio. Euro, dies entspricht rund 15 Prozent auf das Investitionsvolumen von rund 130 Mio. Euro, wie die CA Immo mitteilt. Der Erlös soll in das Kerngeschäft der CA Immo - der Vermietung, Entwicklung und Bewirtschaftung hochwertiger Immobilien in den Kernstädten der Gesellschaft in Deutschland, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa - reinvestiert werden. Der Streubesitz der Immofinanz erhöht sich damit laut Immofinanz auf über 80 Prozent.CA Immo ( Akt. Indikation: 35,00 /35,05, -0,50%)Immofinanz ( Akt. Indikation: 24,60 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...