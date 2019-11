SoftBank erster Verlust nach 14 Jahren - Wasserstoffaktien im Fokus - AXA mit Zahlen Der amerikanische Aktienmarkt befindet sich in Rekordlaune. Was in der Vorwoche nur dem S&P 500 vorbehalten war, schafften Dow Jones und NASDAQ100 auch in dieser Woche. Es wurden bei allen dreien neue Höchststände markiert. Am Montag gab es wieder eine milliardenschwere Übernahme in der Medizintechnikbranche. Stryker (WKN: 864952) lässt sich die Übernahme von Wright Medical (WKN: A141GV) rund vier Milliarden Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...