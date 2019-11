Die Rosinger Group des Finanzinvestors und Industriellen Gregor Rosinger bringt die in Wien ansässige "Miracle Woman Manufaktur AG" in den direct market plus der Wiener Börse. Vor kurzem hat Miracle Woman eine Kapitalerhöhung um 3.930.000 Euro auf nunmehr 4.000.000 Euro Grundkapital durchgeführt. In den nächsten Monaten wird die Rosinger Group, die sowohl als Direct Funding Partner als auch als Capital Market Coach an der Wiener Börse aktiv ist, das Lingerie-Unternehmen Miracle Woman Manufaktur auch auf dem Weg zum Börsenlistung begleiten. Mit dem Slogan "Wir lieben Kurven." betreibt Miracle Woman neben der Schnitt/Design-Abteilung und Manufaktur in der Wiener Schlossgasse - auch einen eigenen Online-Shop für Lingerie & Bademode. Das Listing ...

