RIB Software SE unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 24 / 2019) mit einem führenden Anbieter von Bauleistungen und Services in der ANZ-Region DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung RIB Software SE unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 24 / 2019) mit einem führenden Anbieter von Bauleistungen und Services in der ANZ-Region 08.11.2019 / 14:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 08-November-2019 RIB Software SE unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 24 / 2019) mit einem führenden Anbieter von Bauleistungen und Services in der ANZ-Region Stuttgart, Deutschland, 08. November 2019. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags bekannt, der über die Tochtergesellschaft A2K Technologies abgeschlossen wurde. Paul Laycock, Global CEO der A2K-Gruppe, kommentiert die Vereinbarung wie folgt: "Wir freuen uns sehr, einen weiteren Kunden gewonnen zu haben, der sich die Vorteile der Digitalisierung durch den Einsatz führender Lösungen und fortschrittlicher Methoden zunutze machen möchte. Wir bei A2K werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unsere Präsenz in der ANZ-Region auszubauen und anderen Unternehmen beim Übergang zur Industrie 4.0 und den daraus resultierenden Vorteilen in Bezug auf die Vereinfachung von Arbeitsprozessen sowie die Einsparung von Kosten und Zeit zu unterstützen." Über die A2K Gruppe Die in Australien gegründete A2K Gruppe ist ein globales Unternehmen mit Beteiligungen und Partnern auf der ganzen Welt. Im September 2018 schloss sich die A2K Gruppe mit der RIB Gruppe zusammen, dem weltweit führenden Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie für die Bau-, Gebäude- und Infrastrukturbranche. Diese Partnerschaft wird die Bereitstellung neuer Technologien sicherstellen und dazu beitragen, die Zukunft der australisch-neuseeländischen Bau- und Fertigungsindustrie zu gestalten und ihre globale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Große Städte und Nationen werden durch die Vision von Architekten, Ingenieuren, Planern, Designern und Bauherren geprägt. Unsere Vision ist es, Best Practices zu fördern, indem wir die Entwicklung und den Einsatz von Technologien vorantreiben. Durch die Bereitstellung branchenführender Lösungen und Beratungsleistungen hat die A2K-Gruppe Tausenden von Unternehmen und Regierungsstellen in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen, Infrastruktur und Fertigung geholfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 1.500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren. --------------------------------------------------------------------------- 08.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com ISIN: DE000A0Z2XN6 WKN: A0Z2XN Indizes: SDAX, TecDAX, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 908681 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 908681 08.11.2019 ISIN DE000A0Z2XN6 AXC0206 2019-11-08/14:40