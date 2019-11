Lufthansa bereit zur Schlichtung von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Der Dax zeigt nach der jüngsten Rallye ein paar Verschleißerscheinungen und startet am Freitag etwa 50 Punkte niedriger. Trotzdem: Der Markt steuert auf Gewinnwoche fünf in Folge zu. Die Einigung im Handelsstreit - vor Tagen noch beinahe euphorisch gefeiert - wird heute wieder mal in Frage gestellt. Angeblich stößt die angekündigte Übereinkunft auf großen Widerstand im Weißen Haus. Insofern zeigt sich wieder einmal, ...

