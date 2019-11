Ein Wirt wollte sich gegen die Rabatte des europäischen Mutterkonzerns wehren, weil er mit ihnen Verlust machte. Die Klage wurde nun abgewiesen.

Nach jahrelangem Rechtsstreit hat ein Berliner Burger-King-Wirt seinen Kampf gegen günstige Lockangebote verloren, mit denen die europäische Konzernleitung der US-Kette Gäste in die Filialen holen will. Der Kartellsenat des Oberlandesgerichts hat die Klage abgewiesen, die Revision zum Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen, wie eine Sprecherin des Gerichts am Freitag auf Anfrage mitteilte.

Der Wirt könnte nun höchstens noch eine Beschwerde ...

