Die Skepsis war groß, aber Daimler hat seinen Frieden mit Ankeraktionär Geely gemacht. Denn Vorstandschef Källenius braucht den Rückhalt der Chinesen für seine groß angekündigte Effizienzoffensive.

Als Daimler-Chef Ola Källenius Mitte September mit üppiger Entourage in einer der ältesten Apfelweinwirtschaften Frankfurts aufschlägt, scheint die Stimmung gut zu sein. Das ist hilfreich, denn er trifft Li Shufu, Chef des chinesischen Autobauers und Daimler-Großaktionärs Geely. Der ist aus Anlass der Internationalen Automobil-Ausstellung an den Main gereist. Nun soll er Deutschland kennenlernen, wie er es sich vermutlich vorgestellt hat. Im Restaurant Zur Buchscheer servieren sie lokale Speisen, dazu Apfelwein und anschließend Mispelchen, einen Absacker aus Calvados und einer eingelegten gelben Frucht.

Das Treffen sei ein gewöhnliches Geschäftsessen gewesen, heißt es bei Daimler, einen konkreten Anlass zum Feiern hat es demnach nicht gegeben. Selbstverständlich ist das gemeinsame Vertilgen schwerer Kost aber deshalb noch nicht. Als Geely Ende Februar 2018 für mehr als sieben Milliarden Euro knapp zehn Prozent von Daimler kaufte und sich damit zum größten Einzelaktionär aufschwang, war das Umfeld des deutschen Autobauers davon nicht gerade begeistert. Im Gegenteil.

Von einer "feindlichen Aktion" war die Rede und davon, dass die Finanzaufsicht sich den Fall dringend mal anschauen müsse. Die Skepsis verstärkte sich, als Li Shufu klarstellte, dass er sich nicht nur als andächtiger Bewunderer deutscher Autobaukunst, sondern auch als gleichwertiger Partner verstand. "Wir müssen gemeinsam forschen und entwickeln", gab er damals selbstbewusst die Richtung vor.

Seitdem haben sich die zwei Partner offensichtlich zusammengerauft. Wie von Geely angeregt, haben sie gemeinsame Projekte auf den Weg gebracht, von denen beide Seiten profitieren dürften. Weitere könnten folgen. Bisher ist Geely nicht mit Kritik an der Stuttgarter Unternehmensführung aufgefallen, obwohl die Daimler-Aktie seit dem Einstieg der Chinesen ein Viertel ihres Werts verloren hat. Der Rückhalt des Großaktionärs ist für den seit Mai 2019 amtierenden Källenius wichtig. Der Konzernchef steht vor einem großen Berg von Problemen - nicht zuletzt in China.

Dreieinhalb Stunden Zukunft

Seit seinem Amtsantritt musste Källenius die Ergebniserwartungen schon zweimal nach unten korrigieren; in den ersten neun Monaten fiel der Gewinn vor Steuern und Zinsen deutlich unter die eigene Zielvorgabe von mindestens acht Prozent. In diesem Jahr rechnet der Konzern mit einem rückläufigen Absatz. Und auch die Zukunft sieht begrenzt verheißungsvoll aus. Wenn es Daimler nicht gelingt, ausreichend Elektroautos zu verkaufen, drohen Milliardenstrafen der Europäischen Union wegen zu hoher Schadstoffemissionen.

Källenius muss nun zeigen, wie er gegensteuern will - und wird das am 14. November tun. Stolze dreieinhalb Stunden wird der Schwede beim Capital Market Day in London ...

