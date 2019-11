Zur besseren Übersicht verwenden wir fortan in diesem Fachbeitrag nur die Abkürzung RCD für die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen. RCDs (engl. Residual Current Devices) bilden fortlaufend die Summe der Augenblickswerte aller Ströme, die über die aktiven zu überwachenden Leiter in eine elektrische Anlage fließen, welche an einem geerdeten Wechselstromnetz betrieben wird. Im fehlerfreien Fall ergibt diese Summe immer den Wert Null. Bei einem Isolationsfehler zur Erde addieren sich diese Ströme hingegen nicht zu Null, da abhängig vom Fehler- oder Erdschleifenwiderstand nun ein Reststrom (engl. residual current) nicht über die aktiven Leiter, sondern über die Erde fließt. Überschreitet dieser Reststrom den Wert des Bemessungsfehlerstromes I?n einer RCD, so bewirkt die RCD eine Trennung der elektrischen Anlage vom speisenden Netz.

Für die Erfassung und Bewertung des Reststromes kann dabei eine Hilfsspannungsquelle (Netzspannung) erforderlich sein. In Deutschland wird bei Geräten, welche die Erfassung und Bewertung des Reststromes netzspannungsunabhängig vornehmen, der Begriff »Fehlerstrom« verwendet (z.?B. Fehlerstrom-Schutzschalter, RCCB), während der Begriff »Differenzstrom« auf eine netzspannungsabhängige Erfassung und Bewertung hinweist (z.?B. Differenzstrom-Überwachungsgerät, RCM).

Aufbau von RCDs

Prinzipiell bestehen RCDs aus einer Stromerfassungseinrichtung, einer Auswerteeinheit und einer Abschaltvorrichtung, welche auch eine Trennereigenschaft aufweist. Je nach Bauart können diese Komponenten in einem Gehäuse integriert sein (z.B. Fehlerstrom-Schutzschalter, RCCB) oder auch separat ausgeführt sein (z.B. Modulares Fehlerstromgerät, MRCD). Die Stromerfassungseinrichtung wird auch als Summenstromwandler bezeichnet. Alle zu überwachenden Leiter werden durch den Summenstromwandler geführt (außer dem Schutzleiter). Die Auswerteeinheit kann in einfachster Ausführung bei einem Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ A aus einer kleinen Leiterplatte mit nur wenigen passiven Bauteilen bestehen, die mit dem Summenstromwandler und einem Auslöserelais verbunden ist, das im Fehlerfall auf eine Abschaltvorrichtung wirkt.

Bei einem Modularen Fehlerstromgerät kann die Auswerteeinheit hingegen sehr umfangreich sein. So können z.?B. der Bemessungsfehlerstrom und die Auslösezeit einstellbar sein. Eine optische Anzeige kann den momentanen Fehlerstrom anzeigen. Beispielsweise besteht die Abschaltvorrichtung bei Fehlerstrom-Schutzschaltern aus einem integrierten Schaltschloss mit Schaltkontakten. Bei einem modularen Fehlerstromgerät kann die Abschaltvorrichtung ein separater Leistungsschalter sein. Wird ein Differenzstrom vom Summenstromwandler erfasst und wird in der Auswerteeinheit ein Überschreiten eines vorgegebenen maximal zulässigen Wertes festgestellt, dann erfolgt eine allpolige Trennung der zu überwachenden elektrischen Anlage vom versorgenden Netz mit Hilfe der Abschaltvorrichtung. Bild 1 zeigt als Blockschaltbild den Aufbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters.

In Deutschland sind für die Schutzmaßnahme »Automatische Abschaltung der Stromversorgung« in elektrischen Anlagen, die nicht durch technisch geschultes Personal bedient und regelmäßig gewartet werden, nur RCDs zulässig, deren Fehlerstromerfassung und Auswertung netzspannungsunabhängig funktioniert. RCDs vom Typ B und B+ benötigen für die Erfassung und Auswertung von glatten Gleichfehlerströmen jedoch eine aufwendige und somit netzspannungsabhängige integrierte elektronische Schaltung. Sie gelten dennoch als netzspannungsunabhängig, da eine Auslösung bei Fehlerströmen vom Typ A auch ohne Netzspannung gewährleistet ist. Bei einer Netzspannung = 50?V (diese ist zudem die maximal zulässige Berührspannung) erkennen RCDs vom Typ B und B+ auch glatte Gleichfehlerströme und Fehlerströme mit verschiedenen Frequenzanteilen. Im industriellen Einsatz, also in Anlagen die von elektrotechnisch unterwiesenen ...

