WKN A0BVVK / A2DA6T ISIN DE000A0BVVK7 / DE000A2DA6T5



Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung



Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am



Dienstag, den 17. Dezember 2019 um 10:30 Uhr



in Hamburg Handwerkskammer Hamburg, Raum: Bauhüttensaal (Raum 204), Holstenwall 12, 20355 Hamburg,



stattfindenden diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung ein.



Gegenstand der Hauptversammlung wird sein die folgende



A. Tagesordnung



1. Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses 2018 nebst Lagebericht sowie Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse und der Lageberichte für die Geschäftsjahre 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018, jeweils mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem Bericht des Vorstands mit den erläuternden Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB



Zu Tagesordnungspunkt 1 ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich, da der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss 2018 sowie die Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 gemäß § 172 AktG bereits gebilligt hat und die Jahresabschlüsse damit festgestellt sind. Die vorgelegten Unterlagen dienen der Unterrichtung der Hauptversammlung über die abgelaufenen Geschäftsjahre und die Lage der Gesellschaft. Sämtliche vorstehenden Unterlagen sind vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an unter



www.deutschecannabis.com/hauptversammlung



zugänglich und werden während der Hauptversammlung ausliegen.



2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum keine Entlastung zu erteilen.



3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum keine Entlastung zu erteilen.



4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum keine Entlastung zu erteilen.



5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014



a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglied des Vorstands, Frau Tülin Meyer, für den Zeitraum ihrer Bestellung in 2014 keine Entlastung zu erteilen.



b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglied des Vorstands, Herrn Carsten Siegemund, für den Zeitraum seiner Bestellung in 2014 Entlastung zu erteilen.



6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015



a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglied des Vorstands, Herrn Ingo Voigt, für den Zeitraum seiner Bestellung in 2015 keine Entlastung zu erteilen.



b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglied des Vorstands, Herrn Carsten Siegemund, für den Zeitraum seiner Bestellung in 2015 Entlastung zu erteilen.



7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



8. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



9. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



10. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum keine Entlastung zu erteilen.



11. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum keine Entlastung zu erteilen.



12. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum keine Entlastung zu erteilen.



13. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014



a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats, Herrn Meinhard Starostik, Herrn Heinz Raschdorf, Herrn Klaus Käsinger und Herrn Ingo Voigt, für den Zeitraum ihrer Bestellung in 2014 keine Entlastung zu erteilen.



b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats, Herrn Marco Schulze, Herrn Hans Jüde und Herrn Randy Shipley, für den Zeitraum ihrer Bestellung in 2014 Entlastung zu erteilen.



14. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015



a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats, Herrn Ingo Voigt, für den Zeitraum seiner Bestellung in 2015 keine Entlastung zu erteilen.



b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats, Herrn Lutz Petrowsky, Herrn Marco Schulze und Herrn Randy Shipley, für den Zeitraum ihrer Bestellung in 2015 Entlastung zu erteilen.



15. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



16. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



17. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



18. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019



Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ks auditing Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Radebeul, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 zu bestellen. Des Weiteren schlägt der Aufsichtsrat vor, die ks auditing Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Radebeul, zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von Halbjahresfinanzinformationen und Quartalsberichten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 für den Fall zu wählen, dass der Vorstand entscheidet, eine entsprechende prüferische Durchsicht vorzunehmen.



19. Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat



Die Aufsichtsratsmitglieder Marco Schulze und Randy Shipley sind von der außerordentlichen Hauptversammlung am 5. September 2014 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, gewählt worden. Das Aufsichtsratsmitglied Matthias Winkler wurde auf Antrag der Gesellschaft durch Beschluss des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg vom 16. Mai 2017 mit Wirkung bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung gerichtlich bestellt. Die gerichtliche Bestellung war erforderlich, da das von der außerordentlichen Hauptversammlung am 11. April 2017 gewählte Aufsichtsratsmitglied Lutz Petrowsky im Anschluss an die Hauptversammlung erklärt hat, dass er sein Amt aus persönlichen Gründen nicht antritt.



Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung daher vor, die folgenden Beschlüsse zu fassen:



a) Herr Matthias Winkler, selbstständiger Berater, wohnhaft in Hamburg, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.



Herr Winkler ist nicht Mitglied anderer gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.



b) Herr Marco Schulze, Bankkaufmann, wohnhaft in Salzwedel, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.



Herr Schulze ist Mitglied folgender anderer gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:



- Vorsitzender des Verwaltungsrats, Cryptoplus SE, Hamburg.



Darüber hinaus ist Herr Schulze nicht Mitglied anderer gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.



c) Herr Christian Werner, Vorstand der BeCon AG, wohnhaft in Salzkotten, wird (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresNovember 08, 2019 10:20 ET (15:20 GMT)