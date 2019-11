Anleger sehen die jüngste Annäherung im Handelsstreit in Gefahr. Alle drei Indizes verlieren zur Eröffnung.

Zweifel an einer schnellen Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben die Rekordjagd an den US-Börsen am Freitag vorerst gestoppt. Die drei großen US-Indizes verloren im frühen Handel jeweils 0,1 Prozent. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab auf 27.642 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq fielen auf 3080 beziehungsweise 8425 Punkte.

Anleger sehen die jüngste Annäherung im Handelsstreit in Gefahr, da sich Insidern zufolge innerhalb des Weißen Hauses Widerstand gegen die geplante Rücknahme der Strafzölle im Handelsstreit mit China formiert. Eine Sprecherin des US-Präsidialamtes betonte allerdings in einem TV-Interview, sie sei "sehr, sehr optimistisch", dass das geplante Handelsabkommen mit China bald unterzeichnet werde.

Die Indizes S&P 500 und Dow Jones schlossen am Donnerstag auf einem neuen Allzeithoch, nachdem China sagte, dass beide Länder die bestehenden Zölle in Phasen zurückschrauben würden. Aber ein Bericht über die interne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...