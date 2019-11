Der Dollar profitierte von einem erneut gestiegenen Verbrauchervertrauen. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima war im November überraschend gestiegen.

Der Eurokurs ist am Freitag merklich gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag mit 1,1022 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch bei rund 1,1050 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1034 (Donnerstag: 1,1077) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9063 (0,9028) Euro.

Der Optimismus mit Blick auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China wurde durch US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...