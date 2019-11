Wochenausblick: DAX - Pause nach dem 13.300 Punktesprint. BIP, ZEW und Unternehmenszahlen im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte präsentierten sich in der abgelaufenen Woche mehrheitlich freundlich. Gute Unternehmenszahlen und sanftere Töne im Handelskonflikt sorgten für gute Stimmung an den Börsen. So schraubte sich der DAX auf knapp 13.300 Punkte und nähert sich damit dem Allzeithoch. Der EURO STOXX 50 erreichte die Widerstandsmarke die noch bis ins Jahr 2015 zurückreicht und der amerikanische S&P 500 markierte ein neues Allzeithoch.

Am Anleihemarkt legten die Renditen derweil kräftig zu. Die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen stieg im Wochenverlauf von minus 0,4 Prozent auf minus 0,24 Prozent. Für vergleichbare US-Papiere näherte sich die Rendite der 2-Prozent-Marke. Die Edelmetalle präsentierten sich derweil schwächer. Der Goldpreis gab auf 1.465 US-Dollar pro Feinunze nach. Der Ölpreis pendelte die Woche über in einer engen Range um den Vorwochenschlussstand. Der Euro/US-Dollar-Kurs gab derweil die Vorwochengewinne wieder ab und sackte auf 1,10 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die abgelaufene Woche war stark von Unternehmenszahlen geprägt. So überraschten im DAX unter anderem BMW und Deutsche Lufthansa mit starken Zahlen und Siemens plant eine Dividendenerhöhung. Continental und Infineon zeigten sich im Vorfeld der Quartalszahlen die kommende Woche im Kalender stehen überdurchschnittlich stark. In der zweiten Reihe wurden Drägerwerk, Dürr, Freenet und Siemens Healthineers von guten Zahlen beflügelt. Automobilzulieferer wie Hella, Leoni und Schäffler gaben kräftig Gas nachdem US-Handelsminister Wilbur Ross erklärte, dass Strafzölle auf Autoeinfuhren aus Europa durchaus vermeidbar sind. In den USA fielen unter anderem HP, Xerox und General Electric auf. Xerox bietet für HP 32 Mrd. US-Dollar. Die Aktie von General Electric kletterte zum Wochenschluss auf ein neues Jahreshoch.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten der Solactive German Mergers & Acquisitions Index, Solactive Deutscher Maschinenbau Index, European Biotech Index und Rohstoffindizes wie der StoxxEurope 600 Basic Resources und StoxxEurope 600 Oil & Gas Index. Bei den beiden erstgenannten Aktienbarometern deutet sich nach einer längeren Korrektur eine Trendwende an.

Kommende Woche geht der Datenreigen insbesondere in Deutschland weiter. So legen unter anderem 1×1 Drillisch, Aareal Bank, Bilfinger, Continental, Deutsche Post, Deutsche Wohnen, Eckert & Ziegler, Evotec, Henkel, Infineon, K+S, Lanxess, Leoni, Medigene, Nordex, Porsche, RWE, Salzgitter, Talanx, Teamviewer und United Internet Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal vor. Daimler und SAP laden jeweils zum Kapitalmarkttag und Deutsche Lufthansa sowie Fraport melden Verkehrszahlen für Oktober.

Wichtige Termine

China - Industrieproduktion, Oktober

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Deutschland - BIP Q3, vorläufig

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, September

Europa - BIP Euro-Zone Q3, vorläufige erste Schätzung

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Oktober

USA - Verbraucherpreise, Oktober

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 9.November

USA - FED-Chef Powell bezeugt vor dem House Budget Committee über den wirtschaftlichen Ausblick

USA - Einzelhandelsumsatz, Oktober

USA - Industrieproduktion, Oktober

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.280/13.450/13.550 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.025/13.125/13.200 Punkte

Im Bereich von 13.300 Punkten wird die Luft für den DAX zunächst etwas dünn. So schaltete der Index zum Wochenschluss einen Gang zurück und pendelte sich zwischen 13.200 und 13.300 Punkte ein. Zwischen 13.125 und 13.200 Punkten findet der Index eine gute Unterstützung. Solange sie nicht unterschritten wird besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Taucht der Index hingegen unter 13.125 Punkte droht eine Konsolidierung bis zum Startpunkt der Novemberrally bei 12.860 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 10.09.2019 - 08.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.11.2014 - 08.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ1PV9 3,69 9.700 13.700 19.03.2020 DAX HZ1PY2 2,75 10.300 13.600 19.03.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.11.2019; 17:25 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

