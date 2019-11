EQS Group-Media / 2019-11-08 / 18:30 *Pressemitteilung* *Ausserordentliche Generalversammlung im Hinblick auf Kapitalerhöhung durch Umwandlung von Kapitaleinlagereserven (Nennwerterhöhung)* *Thalwil, Schweiz - November 8, 2019 -* u-blox (SIX:UBXN; OTC: UBLXF), ein weltweit führender Anbieter von Positionierungs- und drahtlosen Kommunikationstechnologien, gab heute den Termin für eine ausserordentliche Generalversammlung bekannt. Die Generalversammlung findet am 12. Dezember, um 14 Uhr, in der Tischenloostrasse 55, Thalwil statt. Im Zusammenhang mit der Steuerreform III und der damit vom Kanton Zürich beschlossenen Änderungen im Steuergesetz, wird unter anderem die Möglichkeit zur verrechnungssteuerfreien Ausschüttung von Dividenden aus Kapitaleinlagereserven auf 50% reduziert. Um die für den Aktionär steuerfreie Ausschüttung von Dividenden auch in Zukunft zu ermöglichen, sollen Kapitaleinlagereserven in Nennwert umgewandelt werden. Damit wird das Aktienkapital erhöht. Diese Nennwerterhöhung bietet nach dem 1.1.2020 wieder die Möglichkeit, verrechnungssteuerfreie Dividenden in der Form von Nennwertrückzahlungen an die Aktionäre auszuschütten. Des Weiteren soll diese ausserordentliche GV dazu genutzt werden, das Ende 2018 ausgelaufene genehmigte Kapital wieder bereitzustellen, um der Gesellschaft weiterhin einen Handlungsspielraum für allfällige zukünftige Akquisitionen zu gewähren. *Über u-blox* Die Schweizer u-blox AG (SIX: UBXN) ist ein führender Anbieter von Modulen und Chips für drahtlose Kommunikation und Positionierung für den Automobil-, Industriegüter- und Konsumgütermarkt. Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und drahtlos in Mobilfunknetzen und über Kurzstrecken zu kommunizieren. Mit einem breiten Portfolio an Chips, Modulen und einem wachsenden Ökosystem an Produkten, die Datendienste unterstützen, ist u-blox einzigartig positioniert und ermöglicht seinen Kunden, schnell und kostengünstig innovative Lösungen für das Internet der Dinge zu entwickeln. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien und den USA ist u-blox auch global präsent. Besuchen Sie uns auf Facebook [1], LinkedIn [2], Twitter @ublox [3] und YouTube [4] *Finanzkalender* Analystentag: November 20, 2019 Jahresergebnis 2019: March 13, 2020 Generalversammlung: April 23, 2020 *Ansprechpartner bei u-blox:* Gitte Jensen Investor Relations Tel. +41 44 722 7486 gitte.jensen@u-blox.com *u-blox AG* Zürcherstrasse 68 8800 Thalwil Schweiz Tel. +41 44 722 74 44 Fax +41 44 722 74 47 info@u-blox.com www.u-blox.com [5] *Vorbehalt* Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen widerspiegeln die gegenwärtige Auffassung des Managements und sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die zur Folge haben könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der u-blox Gruppe wesentlich von den in solchen Aussagen enthaltenen oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Dazu zählen Risiken in Bezug auf den Erfolg von und die Nachfrage nach den Produkten der Gruppe, die Möglichkeit, dass die Produkte der Gruppe veralten, die Fähigkeit der Gruppe, ihre geistigen Eigentumsrechte zu verteidigen, die Fähigkeit der Gruppe, rechtzeitig neue Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, das dynamische und vom Wettbewerb geprägte Umfeld, in dem die Gruppe operiert, das aufsichtsrechtliche Umfeld, Wechselkursschwankungen, die Fähigkeit der Gruppe, Erlöse zu erzielen und Rentabilität zu erreichen, sowie die Fähigkeit der Gruppe, ihre Expansionsprojekte zeitgerecht zu realisieren. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken bzw. Unsicherheiten tatsächlich eintreten oder sollte sich die zu Grunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesem Bericht gemachten Angaben abweichen. Die Informationen in dieser Mitteilung werden durch u-blox zur Verfügung gestellt und entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. u-blox übernimmt keinerlei Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren. Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die deutsche Übersetzung vom englischen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der englischen Version. Emittent/Herausgeber: u-blox AG Schlagwort(e): Sonderthemen Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: u-blox AG Zürcherstrasse 68 8800 Thalwil Schweiz Telefon: +41 44 722 74 44 Fax: +41 44 722 74 47 E-Mail: info@u-blox.com Internet: www.u-blox.com ISIN: CH0033361673 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 908623 Ende der Mitteilung EQS Group-Media 908623 2019-11-08 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=99a4054bbe8b8f79fe108c7fb69c46c3&application_id=908623&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c5371f4ad8d82f61c776d77f48ce07b0&application_id=908623&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=038d74f8156865bcb765057e289aaee2&application_id=908623&site_id=vwd&application_name=news 4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=60b9c5e734211f8da674a8446391f2e3&application_id=908623&site_id=vwd&application_name=news 5: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=256f069e036a5474c49d5c69641f7ad4&application_id=908623&site_id=vwd&application_name=news

November 08, 2019 12:30 ET (17:30 GMT)