Nach den letzten Sondierungsgesprächen wollen die Parteichefs mit Funktionären in ihren Parteien sprechen. Bis Anfang kommender Woche könnten Entscheidungen stehen.

Die Parteichefs der konservativen ÖVP und der Grünen in Österreich haben auch nach den letzten Sondierungsgesprächen offengelassen, ob sie nun in Koalitionsverhandlungen eintreten wollen oder nicht. ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler sagten in ihren Statements am Freitagabend in Wien, dass sie sich vor den Entscheidungen mit Funktionären in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...