Negativzinsen und die Goldrally treiben die Edelmetall-Branche um. Kurzfristig herrscht beim Goldpreis Pessimismus.

Als Volkswirt und gelernter Risikomanager blickt Markus Krall mit großem Unbehagen auf die hiesige Bankenlandschaft. Der Bestseller-Autor und neue Chef des Goldhandelshauses Degussa hat analysiert: Europas Banken haben zwar ihr Eigenkapital gestärkt, um für eine mögliche Krise vorzusorgen. Doch das frische Kapital haben sich die Geldhäuser besorgt, indem sie ihre Risikovorsorge für faule Kredite abbauten. Die Banken seien für eine Krise daher nicht gerüstet, so Krall.

Das Problem: Aus seiner Sicht steht eine Pleitewelle von "Zombieunternehmen" bevor, die zu lange durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank am Leben gehalten wurden. Die Folge: Eine Welle von Bankpleiten, eine Rezession in Europa - und, weil die Eurostaaten versuchen, mit neuen Staatsschulden dagegen anzukämpfen, rutscht Europa von einer Deflation in die Hyperinflation.

Ein "Auseinanderbrechen des Euro" hält er ebenso unausweichlich wie eine Krise vergleichbar mit der großen Depression von 1929.

Krall ist noch in seiner Rolle als "Buchautor und Unternehmensberater" zu seinem Vortrag am Freitag auf die Münchner Edelmetallmesse gekommen. Mit seinem Pessimismus und seiner drastischen Wortwahl ist der seit wenigen Wochen amtierende Chef von Degussa, einem der größten deutschen Edelmetallhändler, auf dem Branchentreffen nicht allein.

Beißende Systemkritik

Es scheint paradox: Die lockere Notenbankpolitik dürfte erheblich dazu beigetragen haben, dass der Goldpreis innerhalb eines Jahres um 20 Prozent zugelegt hat und die Edelmetallhändler in Deutschland rekordverdächtige Umsätze generieren. Trotzdem erklären viele Redner auf der Edelmetallmesse die EZB und die neue Notenbankchefin Christine Lagarde zum Feindbild.

Krall beispielsweise bezeichnet das derzeitige Umfeld ...

