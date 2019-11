Per E-Roller durchs Kabinett, mit Instagram in die Herzen, dank der Bahn aus der Schusslinie: Kein Minister spielt die PR-Klaviatur so virtuos wie Andreas Scheuer. Oder? Eine kritische Würdigung.

1. Wenn Dir ein Thema Arger macht, setze ein neuesEs ist einer der ältesten Tricks überhaupt, aber der Verkehrsminister beherrscht ihn wie kaum ein zweiter: Wenn Du ein Spiel nicht gewinnen kannst, wechsle das Spielfeld. Was also machte Scheuer, als der Druck in Sachen Pkw-Maut-Desaster Überhand zu nehmen drohte, er gar fürchten musste, sein Amt zu verlieren? Drehte beim Thema Bahn auf.

Der Minister ließ im Oktober einen Brief an den Bahnchef Richard Lutz voll von Forderungen aufsetzen, verbunden mit der freundlichen Bitte, bis Mitte November konkrete Lösungen zu präsentieren. Die Post fand, welche Wunder, ihren Weg in die Medien - und Scheuer hatte, was er wollte: ein neues heißes Thema. Der CSUler ist hier ein gelehriger Schüler Angela Merkels. Denn niemand weiß besser als die Kanzlerin: Lass eine Sau möglichst ungerührt durchs mediale Dorf ziehen, denn spätestens übermorgen kommt die nächste.

Dank des Brandbriefs war Scheuer plötzlich nicht mehr (nur) der CSU-Hallodri, der im Verdacht steht, eine Pkw-Maut gegen jede Warnung zu früh durchgedrückt zu haben. Sondern auch der führungsstarke Minister, der einen mies performenden Staatskonzern an die Kandare nimmt. Ultimatum schlägt Untersuchungsausschuss. Fürs erste jedenfalls.2. Wenn Du sympathisch und nahbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...