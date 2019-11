Auch diesen Samstag müssen Passagiere der Lufthansa noch mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Man rechne aber mit baldiger Rückkehr zum regulären Flugplan.

Auch nach dem Ende der zweitägigen Streiks dürfte der Flugverkehr bei der Lufthansa nicht gleich flüssig laufen. Die Airline erwartet einige Flugabsagen und Verzögerungen, weil Maschinen und Crews noch nicht an den richtigen Einsatzorten sind. Man wolle aber so schnell wie möglich zum normalen Flugplan zurückkehren, sagte ein Sprecher.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport rechnet zudem mit Andrang, da viele Passagiere wegen der Streiks der Flugbegleitergewerkschaft Ufo am Donnerstag und Freitag umgebucht hatten. Einige seien auf Samstag ausgewichen.

Am Münchner Flughafen sind am Samstag an die 20 Verbindungen annulliert worden, sagt ein Sprecher von Deutschlands zweitgrößtem Airport. Zahlreiche Lufthansa-Flüge starteten oder landeten demnach teilweise mit mehreren Stunden Verspätung. In Nürnberg waren laut Betreibergesellschaft keine Verbindungen gestrichen worden.

Zugleich gibt es etwas Hoffnung auf ein ...

