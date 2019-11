Wie jüngst bekannt wurde, peilt Alibaba seine milliardenschwere Börsennotierung in Hongkong wohl bis zum Jahresende an. Das zweite Listing nach der an der US-Börse war eigentlich für Ende August vorgesehen, wurde angesichts der Proteste in Hongkong allerdings verschoben. Nach dem 11. November will sich Alibaba nach Informationen des Handelsblatts nun die Genehmigung von den Behörden einholen. Das Datum ist offenbar mit Bedacht gewählt - denn am kommenden Montag hat der chinesische Handelsriese anderes ... (Achim Graf)

