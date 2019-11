Der saudi-arabische Ölkonzern hat sein Börsenprospekt veröffentlicht. Ein Anteil am Unternehmen soll demnach an Kleinanleger gehen.

Der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aramco will auch Kleinanleger an seinem Börsengang teilhaben lassen. Ein Anteil von 0,5 Prozent an dem Konzern soll an Kleinanleger gehen, wie aus dem am Samstag veröffentlichten Börsenprospekt hervorgeht. Für die Regierung gelte nach dem Börsengang eine Haltefrist von einem Jahr, bevor sie weitere Aktien verkaufen kann. Wie viele Aktien aber insgesamt abgegeben werden sollen, ließ der 600 Seiten lange Prospekt offen.

Dafür werden die Risiken aufgeführt, darunter Terroranschläge auf die Anlagen des Konzerns ...

