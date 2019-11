Moderne Gesellschaften stützen sich auf ein Netz von Institutionen, um Streitigkeiten zu schlichten. 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zeigt das Beispiel Ukraine: Ohne Institutionen entstehen Probleme.

In der Euphorie unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hätte kaum jemand vermutet, dass die Ukraine - ein Industrieland mit gut ausgebildeter Erwerbsbevölkerung und enormen natürlichen Ressourcen - für die nächsten 28 Jahre stagnieren würde. Das benachbarte Polen, 1991 ärmer als die Ukraine, hat sein BIP pro Kopf (nach Kaufkraftparität) innerhalb von drei Jahrzehnten beinahe verdreifacht. Die meisten Ukrainer wissen, warum sie abgehängt wurden: Ihr Land gehört zu den korruptesten weltweit. Doch Korruption entsteht nicht einfach so. Die entscheidende Frage ist daher, woher sie rührt.

Wie in anderen Sowjetrepubliken auch, war die Macht in der Ukraine lange Zeit konzentriert in den Händen vom Kreml ernannter kommunistischer Parteieliten. Die ukrainische KP war in hohem Maße ein Transplantat der russischen KP. Sie handelte regelmäßig zulasten der einheimischen Ukrainer. Auch wurde der Übergang der Ukraine weg vom Kommunismus wie in den meisten ehemaligen Sowjetrepubliken von früheren kommunistischen Eliten angeführt, die sich als nationalistische Führung neu erfunden hatten (eine bemerkenswerte Ausnahme stellen allein die baltischen Staaten dar).

Funktioniert hat das nirgends gut. Doch im Falle der Ukraine verschlimmerte sich die Situation durch einen ständigen Machtkampf - durch die Rivalität zwischen alten kommunistischen Eliten und neuen Oligarchen, die von jenen mit hervorgebracht und unterstützt wurden. Die Dominanz der sich befehdenden Gruppen war so groß, dass man von einer feindlichen Übernahme der Ukraine durch das sprechen kann, was wir "wertabschöpfende Institutionen" nennen: Es herrschen gesellschaftliche Strukturen vor, die ein eng begrenztes Segment der Gesellschaft stärken - und dem Rest eine politische Stimme verweigern. Durch die ständige Manipulation der Wettbewerbsbedingungen behindern diese Strukturen seit Langem die für ein nachhaltiges Wachstum erforderlichen Investitionen und Innovationen in der Ukraine.

Man kann Korruption nicht begreifen, ohne ihren umfassenderen institutionellen Kontext zu verstehen. Selbst wenn die Ukraine Schiebereien und Insidergeschäfte unter Kontrolle gebracht hätte, stünden ihre wertabschöpfenden Institutionen dem Wachstum im Wege. Das lehrt ein Blick auf Kuba: Als Fidel Castro dort in den Fünfzigerjahren die Macht übernahm und der Korruption des Vorgängerregimes ein Ende bereitete, schuf er - eine andere Art von wertabschöpfendem System. Vielleicht stellt man sich Korruption am besten wie eine Art Sekundärinfektion vor: Sie verschärft die Krankheit, sprich: die Ineffizienzen, die durch wertabschöpfende ...

