Für Mark Hübner-Weinhold ist die Kult-Serie ein 72 Stunden und 16 Minuten langes Führungskräfte-Seminar. Im Interview beschreibt er, was Manager von den Serien-Figuren lernen können.

"Game of Thrones" war und ist eine Kult-Serie. Es haben sich bereits Historiker, Philosophen, Verhaltens- und Hirnforscher mit der Serie beschäftigt, Fans pilgern an die Drehorte, kochen und backen das Essen ihrer Serienhelden nach. Jetzt gibt es Lesestoff für Führungskräfte: Hübner-Weinhold beschreibt zusammen mit seinem Co-Autoren Manfred Klapproth im Buch "Leadership by Game of Thrones" die Strategien, Erfolgsmuster und Fehlentscheidungen der wichtigsten Charaktere.

Herr Hübner-Weinhold, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Führungskräfte-Buch über "Game of Thrones" zu schreiben?Mein Co-Autor Manfred Klapproth und ich sind beide Filmfans. Wir wollten ursprünglich ein Buch über Führungsverhalten in Kino-Filmen schreiben. Aber es war alles wenig zusammenhängend: Man nimmt ein bisschen was von "Star Trek", dann vielleicht noch ein paar Szenen aus "Up in Air", "Wall Street" oder "Invictus" - aber wir hätten kein in sich geschlossenes Buch daraus machen können. Dann haben wir "Game of Thrones" gesehen und wussten: Das ist unser Stoff.

Warum eignet sich die Serie für das Thema Führung?Es gibt darin viele lehrreiche Führungsmomente mit Charakteren in unterschiedlichsten Situationen. Im Kern geht es in der Serie um Macht. Und damit auch um Führung. Für uns bilden diese beiden Begriffe eine Symbiose. Macht bedeutet, andere Menschen in ihrem Denken und Handeln beeinflussen zu können. Dass dies nach moralischen Maßstäben gut oder schlecht sein kann, dafür liefert uns "Game of Thrones" vitale Beispiele - von Ned Stark bis Daenerys Targaryen. Vor unseren Augen entfaltet sich ein lebendiges Drama - mit Menschen voller Ehrgeiz und Tapferkeit, mit List und Tücke, Täuschung und Verrat, Liebe und Hass, Triumph und Scheitern. Unterm Strich also genau das, was wir täglich am Arbeitsplatz erleben. Gut, vielleicht weniger blutig und endgültig, aber den Typen und ihren Motiven begegnen wir auch im Berufsleben. Deshalb ist "Game of Thrones" auch ein Lehrstück, wenn Sie wissen wollen, wie Führung wirklich funktioniert.

