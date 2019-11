Die neuesten Absatzzahlen von BMW, Daimler und VW in den USA, die in dieser Woche bekannt wurden, gaben zunächst lediglich den Münchnern Anlass zur Freude. BMW steigerte nach einem schon erfolgreichen September auch im Oktober seine Verkaufszahlen deutlich. 25.440 Fahrzeuge und damit 9,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat fanden in den Staaten einen Käufer. Daimler hingegen stagnierte mit seinen Mercedes-Modellen, Volkwagen verlor sogar. Das galt allerdings nur für die Konzern-Mutter, eine Tochter ... (Achim Graf)

