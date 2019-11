Beschweren können sich Anleger über die Kursentwicklung bei Nel ASA in der zurückliegenden Woche sicherlich nicht: Nachdem die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten zunächst vom Schlusskurs bei 0,790 Euro am vorvergangenen Freitag auf 0,785 Euro zurückgefallen war, zogen die Nel-Papiere wieder deutlich an: Am Freitag ging die Aktie bei 0,824 Euro aus dem Handel, ein Zugewinn von rund fünf Prozent binnen einer Woche. Den Impuls gab offenbar der am Donnerstag veröffentlichte Quartalsbericht ... (Achim Graf)

