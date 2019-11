Die Deutschen verbrauchen jährlich 2,8 Milliarden Einwegbecher - eine gigantische Menge Müll. Wie lässt sich der Abfall am besten reduzieren: durch Verteuerung, selbst mitgebrachte Kaffeetassen oder ein Becherpfand-System?

Nun also auch Starbucks: Die US-Kaffeeröster und -händlerkette will zukünftig in ihren Filialen in Hamburg und Berlin die nur einmal benutzten Pappbecher reduzieren und setzt dabei auf Bestrafung und Belohnung. Kunden, die einen Kaffee für unterwegs kaufen und diesen im Einmalbecher mitnehmen, zahlen künftig fünf Cent mehr. Wer bei Starbucks hingegen den Kaffee in den eigenen, mitgebrachten Becher füllen lässt, erhält ihn - schon seit längerem - 30 Cent günstiger. "Wir sind davon überzeugt, dass die Bechergebühr noch mehr unserer Gäste veranlasst, das eigene Verhalten zu überdenken", wird Kai Bordel zitiert, Deutschland-Chef der Kaffeekette.

Mit diesem Vorstoß verhält sich Starbucks fast schon marktkonform. Denn in Deutschland sind bereits seit Jahren mehr und mehr Initiativen gegen Einweg- und für Mehrwegbecher zu beobachten, Umweltbewegungen wie "Fridays for Future" sorgen zusätzlich für ein anwachsendes Bewusstsein für Naturschutz und Nachhaltigkeit. "Ich glaube, dass immer mehr Verbraucher für das Thema Mehrwegbecher sensibilisiert werden", sagt Gerhard Kotschik, Verpackungsexperte beim Umweltbundesamt in Dessau.

2,8 Milliarden Einwegbecher pro Jahr

Er kennt sich aus: Im Mai veröffentlichte das Umweltbundesamt eine Studie, zusammen mit dem Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung, dem Berliner Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und der Mainzer Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung. Kotschik hat die Studie mitbetreut, die eine ungeheuerliche Zahl zutage förderte: Der Untersuchung zufolge haben die Deutschen im Jahr 2016 rund 2,8 Milliarden Einwegbecher verbraucht. In den Folgejahren dürfte diese Zahl sogar noch leicht gewachsen sein. Diese Becher sind in aller Regel mit Kunststoff beschichtet und damit nicht wiederverwendbar - eine gigantische Müllmenge.

"Der Einwegbecher sollte nicht länger kostenlos zur Verfügung gestellt werden", befindet Kotschik. "Wenn sich die Händler hier nicht einig werden, sollten gesetzliche Verpflichtungen eingeführt werden, etwa eine Steuer." Hilfreich wäre aus seiner Sicht auch ein sogenanntes Stupsen der Verbraucher in die richtige Richtung: "Der Mehrwegbecher sollte an den Kaffee-Ausgabestellen die Regel werden, der Einwegbecher die Ausnahme, der nur noch auf Nachfrage herausgegeben wird. Es ist schwer, so etwas rechtlich zu regeln, aber eine gemeinsame Vereinbarung der Händler wäre wünschenswert."

Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kündigte im Mai 2019 eine Initiative gegen Einweg- und für Mehrwegbecher an: "Wir werden die Hersteller von Einwegbechern künftig stärker zur Kasse bitten." Zahlreiche Städte, Gemeinden und NGOs waren schneller und beschäftigen sich bereits seit Längerem mit Ideen zur Reduzierung dieser Müllmenge. Dabei lassen sich die Bemühungen in vier Strategien unterteilen, die zum Teil auch kombiniert werden:

Eine Strafgebühr auf herkömmliche Einwegbecher

Einwegbecher aus 100 Prozent recyclefähigem oder kompostierbarem Material

Initiativen und Anreize, seinen eigenen Becher mitzubringen

Mehrwegbecher-Pfandsysteme

Bereits im September 2015 startete die Deutsche Umwelthilfe die Aktion "Becherheld" und formulierte "Handlungsempfehlungen für die Politik, den Handel sowie für Verbraucher". In Hamburg initiierte die Umwelt- und Energie-Behörde daraufhin die "Kehrwieder"-Kampagne, um Kaffeetrinker zu sensibilisieren, ihre eigenen Becher in die Cafés mitzubringen. Mittlerweile gibt es laut der Behörde dafür in mehr als 250 Hamburger Cafés einen Rabatt von mindestens zehn Cent. In Berlin starteten die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, die Berliner Stadtreinigung und verschiedene Unternehmen die Initiative ...

