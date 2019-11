Die Zalando-Aktie hat wahrlich keine gute Woche hinter sich, denn es ist passiert, was in der Vorwoche von den Bullen gerade noch einmal vermieden werden konnte: der Rutsch unter die 50-Wochenlinie bei 39,13 Euro. Damit wird das schon am 31. Oktober durch den Bruch der 50-Tagelinie generierte Verkaufssignal nun auch auf mittelfristiger Ebene bestätigt. Es ist zu befürchten, dass sich der steile, kurzfristige Abwärtstrend in den kommenden Tagen weiter fortsetzen wird. Das nächste Ziel der Bären dürfte ... (Dr. Bernd Heim)

