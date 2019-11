BYD könnte in der neuen Woche möglicherweise etwas stärker durchstarten als bislang. Immerhin hatte BYD in der abgelaufenen Woche die Marke von 4,50 Euro überwunden. Dies gilt als erstes kleines Signal im Kampf um neue Aufwärtsmarken. Noch hat die Aktie vor allem durch die wirtschaftliche Situation viel Luft nach oben. Neue Aufträge: Börse hat noch nicht reagiert Wir hatten an dieser Stelle darüber berichtet, dass BYD die neuen Busse, über die wir gleichfalls hier geschrieben hatten, in Norwegen ... (Frank Holbaum)

