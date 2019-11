Handelskonflikt, Brexit und US-Wahlen - in einer Studie zur Zukunft der weltweiten Finanzmärkte identifiziert die Deutsche Bank eine Menge Risiken.

Die Märkte sind zuletzt auf einer Welle von Hoffnung geschwommen, die erst gegen Ende der vergangenen Woche wieder einen Dämpfer erhielt, als US-Präsident Donald Trump sich skeptisch zu einer schnellen Einigung mit China äußerte.

Politische Probleme wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China und der Brexit scheinen aber jetzt lösbar oder treten zumindest etwas in den Hintergrund. Und mit ihren Zinssenkungen hat die US-Notenbank (Fed) de facto eine Art "Put" - so nennt man Absicherungen am Terminmarkt - unter die Kurse gelegt und auf diese Weise Kursabstürze abgefedert. Mehr noch: Sie kauft wieder Anleihen zu und schießt damit Liquidität ins Finanzsystem - das treibt die Kurse hoch und beruhigt.

Kein Wunder, dass es an den US-Börsen zu neuen Rekordständen kam und die Zahl von Anleihen mit negativen Renditen weltweit abgenommen hat. Am Freitag legte der US-Aktienindex S&P 500, das wichtigste Börsenbarometer weltweit, noch einmal leicht zu auf 3093 Punkte.

Aber wie sieht es langfristig aus? Torsten Slok, Ökonom bei der Deutschen Bank in New York, hat eine Liste mit 20 Marktrisiken für das Jahr 2020 zusammengestellt. Slok ist kein Crash-Prophet. Er hat die Risiken auch nicht mit Wahrscheinlichkeiten gewichtet. Er zählt sie lediglich auf - aber schon das allein kann Investoren Denkanstöße geben. Das gilt vor allem für Anleger, die langfristig orientiert sind.

Auf der Liste finden sich eine Menge Risiken, die leider schon sattsam bekannt oder leicht vorhersehbar sind: der Handelskonflikt, der Brexit sowie Turbulenzen im Vorfeld der USA-Wahl im kommenden Jahr oder im Zusammenhang mit dem Versuch, Trump seines Amts zu entheben.

Als eigenes Risiko sieht Slok auch an, dass eine "schrumpfende Autoindustrie" die Weltkonjunktur in Gefahr bringen könnte - ein Thema, das Deutschland besonders betrifft. Einen Crash im Immobilienmarkt befürchtet er dagegen nicht hierzulande, aber möglicherweise in Australien, Kanada oder Schweden.

Ein besonders interessanter Anknüpfungspunkt ist dieses Risiko in seiner Liste: "Die Fed hält sich im Wahljahr mit Zinssenkungen zurück." Ob sie das tatsächlich tun wird, ist zwar völlig offen. Aber klar ist, dass die Notenbank, um ihre Unabhängigkeit zu wahren, jeden Anschein vermeiden will, dass sie auf Druck aus der Politik reagieren könnte.

Sollten im kommenden Jahr die Konjunktur und die Börse nicht so gut laufen wie erhofft, wird Trump erwartungsgemäß der Fed die Schuld in die Schuhe schieben: Er hat immer wieder niedrigere Zinsen von ihr verlangt. Eine Zwickmühle für die Notenbanker: Senken sie die Zinsen, sieht es nach Willfährigkeit gegenüber der Regierung aus. Tun sie es nicht, wird Trump ihnen vorwerfen, gegen Washington zu arbeiten.

Gergely Majoros von der Fondsgesellschaft Carmignac erwartet, dass die Fed 2020 "noch einmal handelt, um die US-Wirtschaft zu stützen". Er sagt: "Wir rechnen mit einer weiteren Abschwächung der US-Wirtschaft im kommenden Jahr, aber nicht mit einer Rezession." Solange der Konsum stabil ...

