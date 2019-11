Die aktuell längste Serie: Lufthansa mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 12.09%) - die längste Serie dieses Jahr: Nordex 14 Tage (Performance: 25.09%). Tagesgewinner war am Freitag SMA Solar mit 9,34% auf 29,04 (530% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,42%) vor GFT Technologies mit 4,22% auf 9,13 (314% Vol.; 1W 15,28%) und HelloFresh mit 3,41% auf 16,36 (179% Vol.; 1W 4,60%). Die Tagesverlierer: Immofinanz mit -4,46% auf 24,65 (807% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,83%), Leoni mit -4,13% auf 12,66 (44% Vol.; 1W 16,41%), Wirecard mit -3,53% auf 116,05 (125% Vol.; 1W 1,04%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (23741,54 Mio.), Glencore (15733,58) und Alibaba Group Holding (7388,06). Umsatzausreisser ...

