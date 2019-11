Die seit Jahren steigenden Energiekosten in Deutschland üben Druck auf die Chemiebranche, ihre Prozesse und Verfahren energieeffizienter zu gestalten. Die im internationalen Vergleich deutlich höheren Strompreise in Deutschland bedeuten einen erheblichen Wettbewerbsnachteil für energieintensive Betriebe. Viele Unternehmen haben bereits reagiert und investieren zum Teil enorme Summen in Energieeffizienz-Projekte und moderne Technologien wie Kraft-Wärme-Kopplung oder den Austausch älterer Beleuchtungssysteme durch moderne LED-Technik.

Energie sparen direkt am Einspeisepunkt

Die Kosten für solche Maßnahmen sind jedoch häufig vergleichsweise hoch, die Amortisationszeiten entsprechend lang. Es gibt jedoch eine Maßnahme, die schnell Erfolge zeigt und doch noch vergleichsweise selten genutzt wird: die Installation einer zentralen Energieeffizienz-Lösung in Form einer Mess-, Steuer- und Regelungseinheit (MSR), welche die Stromverluste im gesamten Niederspannungsnetz (400 V) eines Unternehmens verringert.

In jedem Gebäudenetz kommt es grundsätzlich immer zu elektrischen Verlusten. Wie groß diese sind, ist abhängig von dem Aufbau der gesamten elektrischen Installation - vom Trafo, der Hauptverteilung, den Unterverteilungen und Knotenpunkten über die Kabelführung bis hin zu der Art und Dimensionierung der eingesetzten Verbraucher. Mit einer zentralen Energieeffizienz-Lösung lässt sich die Netzqualität deutlich verbessern. Dies wiederum führt dazu, dass sich die elektrischen Energieverluste reduzieren. Die Energieverluste selbst bewegen sich in der Regel zwischen 3 und 8 % des gesamten elektrischen Energiebedarfs.

Durch eine zentrale Energieeffizienz-Lösung lassen sich diese Verluste jedoch auf ein Minimum beschränken. Dies geschieht durch intelligentes Zusammenwirken von integrierten Aktoren, Sensoren sowie Steuer- und Regelungskomponenten. Dazu wird die MSR nach dem Mittelspannungstransformator in Serie in das Niederspannungsnetz eingebunden. Wird sie eingeschaltet, entsteht ein Rückkopplungsstrom von etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...